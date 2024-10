Paul Pogba réagit à la rumeur OM !

Actuellement en pleine promo du film « Quatre Zéros » de Fabien Onteniente, Paul Pogba s’est confié sur son actualité et ses objectifs à venir après la réduction de sa suspension par le TAS. Pour rappel, l’international français va pouvoir retrouver la compétition en mars prochain. De quoi nourrir quelques rumeurs autour du milieu de terrain de la Juventus Turin. En effet, l’ancien joueur de Manchester United ne devrait pas rester du côté de la Vieille Dame et les spéculations vont bon train. Parmi elles ? L’OM. Ces dernières heures, diverses sources ont, en effet, affirmé que des négociations avaient d’ores et déjà lieu entre le Français de 31 ans et le club phocéen.

Une rumeur sur laquelle l’intéressé est revenu lorsqu’on lui a évoqué la déclaration de Patrice Evra, qui avait déclaré sur RMC qu’il allait appeler Mehdi Benatia, le directeur sportif de l’OM, pour le placer à Marseille. «Je rigole parce que c’est tonton Pat’, il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible», a alors avoué Pogba au quotidien L’Equipe. De quoi mettre fin aux spéculations ? Rien est moins sûr…