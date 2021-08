Les dotations financières en Ligue Europa revues à la hausse

Bonne nouvelle pour les deux Olympiques ! L'OL et l'OM, qualifiés pour la Ligue Europa pour la saison à venir - et qui seront peut être accompagnés de l'AS Monaco (en cas d'élimination face au Chakhtar Donetsk) - vont percevoir des dotations plus importantes selon La Provence. Jusqu'à présent, l'UEFA reversait 560 millions d'euros à la Ligue Europa. Chaque club qualifié pour la phase de groupes recevait donc une prime fixe de participation qui s'élevait à 2,92 millions d'euros. Par ailleurs, durant la phase de groupes, une victoire rapportait 570 000 euros et un nul délivrait 190 000 euros.

Des sommes revues à la hausse pour la prochaine compétition. Dès à présent, les clubs vont ainsi se voir attribuer 3,63 millions d'euros pour la participation et 210 000 euros pour un match nul point. Une victoire étant dès lors estimée à 630 000 euros. Une rentrée d'argent supplémentaire qui n'est pas de trop au regard de la situation économique des formations lyonnaises et marseillaises, surtout avec quelques succès à la clé. À noter que pour l'heure, l'OM est quatrième du chapeau 2 (mais les barragistes de la Ligue des champions à savoir les vaincus de Benfica-PSV et Monaco-Donetsk devanceront les Olympiens) et Lyon se situe à la première place du chapeau 1.