Le Real Madrid publie une lettre incendiaire après le gros tacle sur Kylian Mbappé !

Les Madrilènes l’ont mauvaise depuis ce week-end. En déplacement sur la pelouse de l’Espanyol, les Merengues avaient l’opportunité de confirmer leur domination sur la Liga avec un succès face à un rival a priori très abordable. Mais en terres catalanes, les troupes de Carlo Ancelotti ont été cueillies à froid, s’inclinant sur le score de 1-0, permettant notamment à l’Atlético de Madrid de revenir à un petit point au classement de la Liga.

Mais après ce match, on ne parle même pas vraiment du résultat ni des prestations de chaque joueur, ni même des choix de Carlo Ancelotti. Il est uniquement question de ce tacle de Carlos Romero - par ailleurs buteur par la suite - sur Kylian Mbappé, qui aurait, selon les Madrilènes du moins, mérité un carton rouge. « La décision est inexplicable. C’était un tacle très moche. Nous trouvons inexplicable qu’il n’ait pas reçu de carton rouge. La décision de l’arbitre n’a aucun sens. C’était tellement évident. Le plus important est de veiller sur l’intégrité du joueur et de le protéger. C’est pour ça que la VAR a été inventée », confiait notamment le coach italien.

Le Real Madrid se positionne en victime

Et la rage du Real Madrid est telle que le club vient de publier une lettre incendiaire en direction de la Fédération Espagnole, afin de se plaindre de cette action mais aussi d’un but refusé à Vinicius Jr, et de l’arbitrage dont il est victime de façon générale : « les faits qui se sont passés dans ce match ont surpassé toute marge d’erreur humaine ou d’interprétation arbitrale. C’est l’apogée d’un système arbitral complètement discrédité, dans lequel les décisions contre le Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et de falsification de la compétition qui ne peut plus être ignoré. Les deux décisions arbitrales les plus graves de ce match ont mis en évidence, une fois de plus, la façon dont est arbitré le Real Madrid ».

« Au vu de la gravité de la situation, le Real Madrid exige à la Fédération de lui remettre immédiatement les audios de la VAR de ces deux actions. […] Ce qui s’est passé au RCDE Stadium n’est ni un cas isolé, ni une simple erreur d’arbitrage. […] Le scandale suite à ce dernier match, qui a traversé nos frontières, n’est pas un fait isolé ni une affaire mineure, mais la confirmation sans équivoque que la compétition est entachée par des décisions arbitrales qui sont impossibles à justifier », peut-on y lire. Le message est passé.