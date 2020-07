Eric-Maxim Choupo-Moting juge l'attaque du PSG

L'aventure d'Éric Maxim Choupo-Moting au PSG aura duré deux ans, après son arrivée de Stoke à l'été 2019. Le Camerounais ne sera pas conservé pour la saison prochaine. L'attaquant a pris part à 48 rencontres dans le club de la capitale et a inscrit 8 buts dans une attaque avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi entre autre. Difficile d'exister donc autour de tels talents. Libre de tout contrat pour l'an prochain, l'attaquant de 31 ans s'est livré dans France Football.

L'hebdomadaire a publié un extrait de l'entretien qui paraîtra dans le prochain numéro. Et il est très enthousiasmé par le secteur offensif du PSG : « Pour moi, on a des joueurs qui font partie des cinq meilleurs au monde. Je pense qu'on dispose du meilleur secteur offensif du monde, Kylian Mbappé et Neymar font partie des cinq meilleurs joueurs. » Un secteur offensif qui sera primordial pour espérer soulever la Ligue des Champions en fin de saison.