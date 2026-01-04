Ligue 1 : Le Havre regagne enfin face à Angers, Brest assure contre Auxerre, Lorient et Metz se quittent sur un nul

Trois rencontres étaient au programme du premier multiplex de 17h15 de Ligue 1 en cette année 2026, pour le compte de la 17e journée. En quête de victoire depuis début novembre, Le Havre (15e) accueillait Angers (10e) au Stade Océane. Dominateurs en première période, les Havrais de Didier Digard trouvaient la faille grâce au jeune Kenny Quetant (19 ans), auteur de son premier but en championnat sur cette frappe limpide pour battre Melvin Zinga (21e, 1-0). Les Normands ont même failli faire le break juste avant la mi-temps. À la réception d’un corner, Seko dévia le ballon, mais Zinga repoussait le ballon. Gautier Lloris reprenait ensuite le cuir d’une volée, mais heurta le poteau, avant que Quetant ne voie sa tentative être repoussée sur la ligne (42e).

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Le Havre D D N D D Angers V V V D V

En seconde période, les ouailles d’Alexandre Dujeux ont profité d’un faux rythme pour recoller au score. Après un coup franc rapidement joué, Arcus déborda sur le côté droit et centra pour Louis Monton. Le milieu offensif de 23 ans envoya le ballon dans le petit filet d’une belle reprise (55e, 1-1). Mais pas de quoi faire jaser les locaux qui ont multiplié les tentatives au but et qui ont finalement repris l’avantage grâce à Obougou (81e, 2-1), également auteur de sa première réalisation en Ligue 1. Avec cette première victoire depuis le 29 octobre dernier contre Brest, Digard et ses hommes montent à la 13e position du classement.

Ajorque porte Brest, Bamba Dieng se réveille enfin à Lorient

Dans le même temps, au Stade Francis Le Blé, Brest (11e) souhaitait démarrer de la meilleure des manières cette nouvelle année, face à Auxerre (17e). Privés de Kamory Doumbia et de Dina Ebimbe (CAN), mais aussi de Julien Le Cardinal (suspendu) et de Kenny Lala (blessé), les hommes d’Eric Roy ont pris le meilleur sur les ouailles de Christophe Pelissier, en quête de points pour le maintien. Sans pour autant se procurer de véritables occasions de but. Il aura fallu attendre la 37e minute de jeu pour que Francis Le Blé se réveille. Trouvé par Chotard dans l’axe, Labeau-Lascary se retrouvait dans la surface, pressé par l’arrière-garde auxerroise. Après avoir éliminé son vis-à-vis d’un crochet, le Guadeloupéen de 22 ans trouvait ensuite Ludovic Ajorque, qui poussait le ballon au fond des filets de Léon d’une magnifique majer (1-0).

La suite après cette publicité

En seconde période, Ajorque trouvait Joris Chotard - qui était au départ du premier but - pour le break (79e, 2-0). Les Bretons ont ensuite géré la fin de match pour empôcher les trois points. Enfin, Lorient (12e) n’a pas connu un match facile contre Metz (18e). Les Messains ont même ouvert le score par l’intermédiaire de Sadibou Sané (29e, 0-1), avant que Bamba Dieng - déjà auteur d’un triplé en Coupe de France avant la trêve - n’égalise pour les Lorientais. Le Sénégalais, auteur de son premier en championnat cette saison, pensait même signer un doublé, mais son but a finalement été refusé pour un hors-jeu (80e). Les deux équipes se sont finalement quittés sur un score de parité.