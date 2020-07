Jérémy Ménez encense Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (21 ans) n'a pas manqué sa reprise dimanche avec le Paris SG, avec un but et plusieurs actions de classe contre Le Havre (0-9, amical). L'attaquant impressionne d'ailleurs son aîné Jérémy Ménez (33 ans), aujourd'hui à la Reggina, promue en Serie B. Interrogé par Téléfoot, l'ancien Parisien n'a pas tari d'éloges sur le jeune champion du monde 2018.

« Mbappé m’impressionne beaucoup. Par sa maturité surtout. Même s’il a ses objectifs en vue, ça se voit qu’il s’amuse. Jouer et être sur le terrain, c’est un plaisir et une passion pour lui et ça se ressent. Pour moi, un joueur comme ça n’a pas de limite. C’est lui sa limite. Après il y a le destin, mais un joueur comme ça faut qu’il ne se fixe aucune limite », a lancé l'ancien international tricolore (24 sélections, 2 buts). À bon entendeur.