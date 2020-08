L'Inter aurait déjà fait une approche pour Lionel Messi

Depuis la déroute face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2), le FC Barcelone tente, tant bien que mal, de reconstruire. Ainsi, Ronald Koeman a été nommé entraîneur et succède donc à Quique Setién, qui n'aura jamais réussi à imposer sa patte sur le jeu des Blaugranas. Mais, cet été, il faudra aussi gérer un marché des transferts spécial. Et rien ne s'annonce simple.

En effet, en grandes difficultés financières, le Barça va devoir céder des éléments avant de pouvoir recruter. Ainsi, Ivan Rakitic et Luis Suarez font figure de favoris pour quitter les pensionnaires du Camp Nou. Mais ce ne sont pas les seuls puisque tout le monde est à vendre, ou presque. Juste après la cuisante défaite en C1, Gerard Piqué a expliqué qu'il pourrait partir et le cas Lionel Messi fait débat.

« J'imagine que l'Inter a déjà essayé »

En effet, l'Argentin de 33 ans, qui pourra négocier un départ gratuitement dès janvier prochain pour l'été 2021, aurait expliqué au technicien néerlandais qu'il regardait plus les opportunités autour de lui et qu'il était moins concentré sur la formation catalane. Le club réfléchit à le céder et la Pulga est furieuse que la presse ait eu vent de sa réunion avec son nouvel entraîneur. Depuis quelques semaines, l'Inter Milan est associée à Lionel Messi et les Lombards rêvent évidemment de l'accueillir. Dans un entretien accordé à As, Massimo Moratti, l'ex-patron des Nerazzurri (1995-2013), a donné son avis.

« J'imagine que l'Inter a déjà essayé (de recruter Lionel Messi, ndlr). J'ai vu cette publicité de Suning avec la silhouette de l'Argentin dans le Duomo et cela me fait penser qu'une initiative a déjà été prise. Et sinon, je pense qu'ils le feront bientôt. Ce n'est pas une opération économiquement simple, c'est clair. Mais le plus gros obstacle est la volonté de Messi. Il faut comprendre s'il veut vraiment quitter le Barça. Je ne l'ai pas très clairement compris », a-t-il lâché. Des petites phrases qui feront probablement encore plus rêver les tifosi de l'Internazionale !