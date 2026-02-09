Santi Cazorla allume la Liga et son organisation
Santi Cazorla n’a pas mâché ses mots après une journée de Liga marquée par plusieurs annulations de matchs, dont celui de Rayo Vallecano-Real Oviedo, suspendu quelques heures seulement avant le coup d’envoi alors que les supporters visiteurs avaient déjà fait le déplacement. Sur son compte X, l’ancien joueur d’Arsenal a critiqué la gestion du championnat espagnol : « la réalité, c’est que la Liga est à des années-lumière de la Premier League à tous les niveaux ». Une sortie qui souligne la frustration du Real Oviedo face à des décisions prises à la dernière minute, malgré la sécurité des joueurs, et qui met en lumière les difficultés organisationnelles et logistiques de la Liga.
Outre Rayo-Oviedo, d’autres rencontres ont été annulées, comme Séville-Gérone et Cadix-Almería, en raison de conditions météorologiques défavorables. Ces reports ont accentué la polémique et renforcé le sentiment d’injustice pour les clubs et supporters concernés. Martín Peláez, président du Real Oviedo, a dénoncé un préjudice sportif, organisationnel et économique, affirmant qu’il allait se battre pour les trois points du match reporté.
