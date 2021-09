Nancy : Daniel Stendel mis à pied, Benoît Pedretti nommé provisoirement

Ce n'est pas une véritable surprise que vient d'annoncer l'AS Nancy Lorraine ce vendredi soir, tant la saison 2021-2022 se déroule pour le moment de manière catastrophique. Le club lorrain a annoncé la mise à pied de Daniel Stendel et de son staff après le match nul concédé contre Amiens à Marcel Picot dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 2 (1-1), et ce alors que les Nancéiens ont évolué pendant plus de 45 minutes à 11 contre 9.

« La décision à été prise de mettre Daniel Stendel et son staff à pied. Benoît Pedretti assurera l'intérim à la tête de l'équipe professionnelle en attendant la nomination d'un nouveau coach », a simplement précisé Nancy sur son compte Twitter, quelques minutes après la contre-performance de l'ASNL contre le club picard. L'ancien milieu de terrain aux 22 sélections en équipe de France aura donc, pendant une durée pour le moment indéterminée, la lourde tâche de redresser une équipe ayant remporté aucun de ses 10 premiers matchs de Ligue 2 (4 nuls, 6 défaites) sous la houlette du technicien allemand, qui avait signé un contrat de deux ans le 20 mai dernier.