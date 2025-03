Mercato : le PSG avance déjà sur une piste

Mardi soir au sortir de la qualification du PSG face à Liverpool (1-1 cumulé, 4-1 t.a.b), la longue discussion entre Virgil van Dijk, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos avait fait naître de nombreux fantasmes sur l’avenir du Néerlandais, dont le contrat avec les Reds expire en juin. Quelques heures plus tard, L’Équipe en disait plus sur la teneur des échanges, assurant qu’aucun transfert n’avait été évoqué entre les trois hommes.

Ce jeudi, le quotidien revient sur cet épisode en ajoutant "qu’il ne faut jamais dire jamais". Car d’après L’Équipe, Paris se serait déjà mis à la recherche… d’un défenseur central droit en vue de l’été prochain. Les dirigeants parisiens préfèrent prévoir, au cas où, le possible départ de Marquinhos, cité depuis plusieurs saisons en Arabie saoudite maintenant.