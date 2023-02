OM-PSG : Renato Sanches et Kylian Mbappé sont forfaits !

Demain soir, le Paris Saint-Germain va se déplacer à l’Orange Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille en 1/8e de finale de la Coupe de France. Une rencontre où Christophe Galtier ne pourra pas compter sur l’ensemble de ses troupes. «Renato Sanches reste en soins pour une lésion des ischios jambiers à la cuisse gauche. Sa durée d’indisponibilité sera précisée ultérieurement», vient d’annoncer le club de la capitale dans un communiqué de presse publié sur son site officiel. Outre le Portugais, Kylian Mbappé va aussi manquer à l’appel.

C’est ce qu’a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse. «Renato Sanches (lésion ischio) n’est pas disponible. Il aura quelques semaines d’arrêts. Marco (Verratti) est opérationnel. Ney et Sergio Ramos aussi. Nordi (Mukiele) ne s’est pas encore entraîné avec le groupe mais ça progresse et ça s’améliore bien. Presnel Kimpembe a commencé à intégrer une partie des séances avec du travail complémentaire. Il n’est pas très loin de venir rejoindre le groupe et d’être opérationnel. Kylian est absent, oui. » Une bonne nouvelle pour l’OM, moins pour le PSG qui affronte le Bayern Munich dans une semaine.

