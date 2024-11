Liga : l’Atlético maîtrise Las Palmas avant de défier le PSG

Suite de la 12e journée de Liga ce dimanche midi après-midi. L’Atlético de Madrid de Diego Simeone accueillait Las Palmas, sur la pelouse du stade Cívitas Metropolitano. D’un côté, les Colchoenros avaient l’objectif de montrer de belles choses avant de voyager mercredi à Paris pour défier le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. De l’autre, les Amarillos se devaient d’accrocher au moins un point pour sortir de la zone rouge après un début de saison difficile. Au cours d’une rencontre maîtrisée, les Madrilènes ont verrouillé un succès (2-0) grâce au premier but de Giuliano Simeone (37e) sous les couleurs des Colchoneros puis d’une réalisation signée Alexander Sørloth (84e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 23 12 +11 6 5 1 18 7 18 Las Palmas 9 12 -8 2 3 7 13 21

Un but célébré d’une manière particulière puisque le capitaine Koke a couru chercher un maillot spécial des Colchoneros sur lequel était floqué le message « Força i ànims » ce qui signifie « Force et courage » en apitxat, ensemble de dialectes de la région de Valence. Moyen de rendre hommage 217 personnes qui ont péri dans les inondations tragiques à Valence et ses alentours. Au classement, l’Atlético de Madrid grimpe à la 3e place, tandis que Las Palmas reste en danger à la 18e position. Le weekend prochain, avant la trêve, les Colchoneros joueront à Majorque, alors que les Amarillos se déplaceront au Rayo.