Panathinaïkós - OM : les compositions officielles

Première pression pour l’OM, les phocéens jouent déjà une partie de leur saison 23/24 conte le Panathinaïkós ce mercredi soir à 20h au stade Apóstolos Nikolaidis (suivez la rencontre en direct sur FM). La saison de Ligue 1 n’a pas encore déjà mais les joueurs de Marcelino jouent leur saison européenne. Avec une 3ème place à l’issue de la saison 22/23, les Olympiens doivent passer deux tours et quatre matchs pour être parmi les 32 équipes qui disputeront la phase finale de la Ligue des Champions. C’est aussi le premier match officiel de Marcelino à la tête de sa nouvelle équipe et il commence déjà par un match chaud. L’OM doit directement rentrer dans sa saison après un mercato mouvementée dans le secteur offensif notamment avec les arrivée d’Aubameyang, Sarr et Ndiaye. De son côté le Panathinaïkós a démarré officiellement sa saison il y a deux semaines avec le deuxième tour préliminaire contre le SC Dnipro-1. Les joueurs d’Ivan Jovanovic ont battu l’équipe ukrainienne 5-3 sur l’ensemble des deux matchs.

Côté terrain Marcelino aligne le 4-4-2 attendu avec Clauss et Lodi sur les côtés de la défense, une paire de milieu composée de Kondogbia et Veretout puis un quatuor offensif avec Sarr et Ounahi sur les ailes pour alimenter Aubameyang et Ndiaye. Chez les Grecs ce sera un 4-2-3-1 avec une équipe composée de quelques joueurs passés par les 5 grands championnats. Jedvaj, passé par le Bayer Leverkusen sera associé à Magnusson en défense centrale, un milieu avec Ruben et Vilhena. L’ancien de Sassuolo Djuricic sera en position de numéro 10 derrière un trio Mancini, Sporar et Verbic.

Les compositions d’équipes :

Panathinaïkós : Brignoli - Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson, Juankar - Ruben, Vilhena - Mancini, Djuricic, Verbic - Sporar.

OM : Lopez - Clauss, Gigot (cap.), Balerdi, Lodi - Sarr, Veretout, Kondogbia, Ounahi - Ndiaye, Aubameyang.

