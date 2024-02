Un ancien international allemand s’insurge du retour en sélection de Toni Kroos

Dans une moindre mesure bien évidemment, cela pourrait ressembler au retour de Zinedine Zidane avec l’équipe de France pour la Coupe du monde 2006. Alors que l’Euro 2024 se jouera en Allemagne, le pays-hôte pourra compter sur le retour de Toni Kroos. Alors qu’il avait pris sa retraite après un Euro 2020 calamiteux en 2021, le milieu du Real Madrid a annoncé la nouvelle la semaine passée et cela avait été globalement très bien accueilli de l’autre côté du Rhin. Pour autant, le retour du joueur sous la tunique de la Mannschaft ne fait pas que des émules.

En effet, au micro de Sky Germany, Dietmar Hamann, ancien international allemand vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool, n’a pas semblé emballé par ce retour de Kroos en Allemagne : «il va sans dire que Toni Kroos est un joueur extraordinaire. C’est le joueur qui a remporté le plus de titres, peut-être le meilleur que nous ayons jamais eu. (…) Groß, Gündogan et Kroos sont ensemble depuis 100 ans. Ils ont tous largement plus de trente ans selon les standards du football. Que pensez-vous que les autres nations feront de nous ? Ils nous passeront dessus. C’est devenu un sport de jeunesse. Il y a toujours un joueur plus âgé de temps en temps. Mais on ne peut pas sérieusement participer à une Coupe d’Europe ou à une Coupe du Monde et jouer avec trois trentenaires au centre du terrain.» Nul doute que l’intéressé souhaitera lui prouver le contraire cet été.