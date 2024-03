Le onze des gros absents de l’Euro 2024

Alors que l’Euro 2024 débutera le 14 juin en Allemagne avec un joli duel entre la sélection de Julian Nagelsmann et l’Écosse, on connaît désormais les 24 pays qui participeront à la compétition. On note pourtant quelques gros absents avec la Suède, la Norvège, le Pays de Galles, la Bosnie-Herzégovine ou encore la Grèce. Tout naturellement, certains joueurs de qualités sont absents et nous avons décidé de les répertorier. Au poste de gardien de but, on peut déjà penser à Odysseas Vlachodimos (Grèce). Solide contre la Géorgie en barrages, le portier de Nottingham Forest n’a pas pu empêcher l’élimination de son équipe lors de la séance de tirs au but. Devant on lui, on a le choix pour le poste de latéral droit.

Soit Adam Marusic (Monténégro) qui évolue à la Lazio et dont la sélection a terminé troisième de son groupe derrière la Hongrie et la Serbie, soit Amar Dedic (Kosovo) le joueur du Red Bull Salzbourg dont l’équipe nationale n’a pas pu faire mieux qu’une quatrième place derrière la Roumanie, la Suisse et Israël. En défense centrale on peut place Victor Lindelof (Suède). Le joueur de Manchester United et les Blagult n’ont pas pu s’extraire d’une poule relevée avec la Belgique et l’Autriche. À ses côtés, il y a le choix entre Kostas Mavropanos (Grèce) le joueur de West Ham et le Napolitain Amir Rrahmani (Kosovo) qui manqueront aussi l’Euro. À gauche, on a pensé à l’ancien Marseillais désormais à l’Atalanta Sead Kolasinac (Bosnie-Herzégovine) mais le Reds de Liverpool Kostas Tsimikas (Grèce) peut aussi avoir sa place.

Une attaque 100% scandinave

Au milieu du terrain, Miralem Pjanic (Bosnie-Herzégovine) qui est désormais aux Émirats à Al-Sharjah ne participera toujours pas à cette compétition suite à la défaite 2-1 de son équipe en barrages contre l’Ukraine. Sorti hier face à la Pologne (0-0/5-4 aux tirs au but) alors qu’il a été demi-finaliste de l’épreuve en 2016, le Gallois Aaron Ramsey (Pays de Galles) va lui aussi voir la compétition sur sa télévision. Même son de cloche pour un des meilleurs milieux de terrain de la planète, à savoir Martin Odegaard (Norvège). Sorti troisième de sa poule derrière l’Espagne et l’Écosse avec son pays, il va devoir attendre avant de connaître sa première compétition internationale.

Pour le secteur offensif, on continue de prendre un accent scandinave. Côté droit, on peut ainsi citer Dejan Kulusevski (Suède). Très bon avec Tottenham cette saison, l’ailier n’a pas réussi à se qualifier pour la compétition contrairement à l’édition 2020. Situation logiquement similaire pour son compatriote Alexander Isak (Suède). Brillant à l’Euro 2020, le buteur de Newcastle n’a pas su porter son équipe jusqu’à la qualification et prend place côté gauche. Enfin pour l’attaque, difficile de citer une autre personne qu’Erling Haaland (Norvège). Cherchant toujours à disputer sa première compétition avec son pays, le buteur de Manchester City passera son tour et devra attendre les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.