Bayern Munich : la course contre la montre de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée il y a deux jours : Robert Lewandowski sera absent pour quatre semaines en raison d'un étirement ligamentaire au genou droit, contracté lors d'un match avec la sélection polonaise au cours de cette trêve internationale. Un coup dur pour le Bayern Munich avant des matches décisifs en Bundesliga (contre le RB Leipzig, deuxième du classement, ce week-end) et en Ligue des Champions, et un cadeau du ciel pour le PSG et ses défenseurs.

Mais voilà, il va peut-être falloir se méfier. Ou ne pas crier victoire trop tôt. Déjà parce que même sans son serial buteur, le Bayern reste une équipe extrêmement dangereuse. Ensuite parce que Robert Lewandowski n'a pas dit son dernier mot. En effet, selon le journal allemand Kicker, l'attaquant de 32 ans croit dur comme fer à un retour à la compétition précoce, bien plus rapide qu'annoncé par les médecins.

Une hygiène de vie impeccable

Il aurait fait part de cette certitude auprès de son cercle proche, et révélé son objectif : celui d'être de retour dans deux semaines, pour le match retour face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Cela ne vous rappelle rien ? Côté PSG, Neymar avait aussi montré une forme d'optimisme quant à un retour in extremis pour affronter le FC Barcelone lors du huitième de finale retour. Cela n'avait finalement pas abouti. Mais, sans faire injure au Brésilien, l'hygiène de vie du Polonais atteint un haut niveau de professionnalisme.

Peu souvent blessé, très attentif à son corps, disciple d'un régime quasi-militaire, Robert Lewandowski est capable de réussir un retour anticipé, qui « ne serait pas un miracle » comme l'écrit Kicker. Le Bayern, de son côté, a une autre vision des choses et ne souhaitera évidemment pas prendre le moindre risque avec son buteur phare. Le résultat du match aller permettra prochainement d'aligner les positions des deux parties.