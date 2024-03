FC Nantes : la grosse sortie d’Antoine Kombouaré sur son avenir

Le FC Nantes croit fort au maintien. Arrivé le 17 mars derniers sur le banc des Canaris, Antoine Kombouaré symbolise ce regain de confiance du côté de la Loire-Atlantique. Passé sur le banc nantais entre 2021 et 2023, l’ancien milieu de terrain du PSG enfile désormais un costume de sauveur des pensionnaires de la Beaujoire. Et cela commence bien avec une belle victoire acquise ce dimanche sur la pelouse de Nice (1-2).

Pour autant, le technicien de 60 ans a affirmé après ce succès qu’il espérait rester plus longtemps à la tête du FC Nantes au micro de Prime Vidéo : «Ce costume de sauveur du FC Nantes me va bien ? Non, pas que ça j’espère. Je ne suis pas que ça, j’espère. Sinon, j’arrêterai de travailler. J’ai une mission : sauver le FC Nantes. Après, j’aimerais rester car j’ai deux ans de contrat à aller chercher. Il faut les mériter.»