Chelsea refuse une offre XXL du Bayern Munich pour Callum Hudson-Odoi

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich va animer les dernières heures de ce mercato. Déjà sur le point de recruter Marc Roca en provenance de l'Espanyol contre 15 M€, le champion d'Europe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La direction a même prévenu qu'elle attendait trois recrues d'ici lundi soir. Un nouvel ailier est espéré et le nom de Callum Hudson-Odoi a de nouveau été coché. L'Anglais est une cible de longue date car déjà à l'hiver 2019, alors à six mois de la fin de son bail avec Chelsea, il avait été tout proche de signer en Bavière.

Les Blues lui avaient tenu tête malgré le risque de le perdre gratuitement l'été suivant. Finalement, celui qui débutait alors en équipe première avec de grands espoirs placés en lui prolongeait son contrat jusqu'en 2024. S'il a joué la saison dernière en participation à la rotation de l'effectif, l'ailier a également souvent été blessé. Et alors que cette saison aurait pu être celle de l'explosion pour le joueur de 19 ans maintenant, il est à nouveau cantonné à un rôle de remplaçant en ce début de saison.

Chelsea refuse un prêt avec une option d'achat de 77 M€

Il faut dire que le mercato de Chelsea a été très conséquent, notamment d'un point de vue offensif avec Werner, Ziyech et Havertz qui ont débarqué. Hudson-Odoi, dont la relation avec Lampard est compliquée malgré les envies de son entraîneur de le retenir, verrait d'un bon œil un départ. La direction ne serait pas contre non plus, elle qui a besoin de renflouer ses caisses après avoir acheté pour 250 M€ de nouveaux joueurs. Pourtant, elle vient de refuser une offre énorme du Bayern Munich.

Selon les informations du Daily Mail, le géant bavarois a proposé un prêt avec option d'achat fixée à 77 M€ (70 M£). Les Blues ont décliné cette formule car s'ils sont vendeurs à ce prix là, ça serait uniquement pour un transfert permanent. Pour autant, ce feuilleton n'a pas encore rendu son verdict puisque d'après le média anglais, le Bayern va revenir à la charge d'ici lundi avec l'ambition de convaincre son homologue anglais. Cette fois, il n'y aura pas le droit à l'erreur, il faudra viser juste.