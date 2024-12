Les 26 nommés pour le onze FIFPro de l’année 2024 avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Récompense annuelle qui se tient à chaque fin d’année, le onze mondial FIFPro récompense les meilleurs joueurs de l’année écoulée avec un onze type qui permet de couvrir les différents postes sur un terrain de football. L’an dernier, Manchester City avait trusté six places dans cette équipe et essayera de nouveau de placer de nombreux éléments puisque sur les 26 nommés, ils sont sept en compétition avec Ederson Moraes, Kyle Walker, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Rodri et Erling Haaland.

Le Real Madrid également peut se présenter avec de nombreux représentants. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le club merengue peut compter sur 8 éléments avec Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham, Luka Modric, Toni Kroos (désormais à la retraite), Federico Valverde, Kylian Mbappé et Vinicius Junior pour intégrer l’équipe type. Kylian Mbappé n’est toutefois pas le seul français en course puisque le défenseur d’Arsenal William Saliba est également nommé.

CR7 et Messi font de la résistance

D’autres joueurs visent la récompense à l’image des gardiens Emiliano Martinez et Manuel Neuer, des défenseurs néerlandais Virgil van Dijk et Jérémie Frimpong, des Bavarois Jamal Musiala et Harry Kane ou bien des révélations Lamine Yamal et Cole Palmer en attaque. Deux autres noms sont présents de manière étonnante puisqu’il s’agit de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le premier est âgé de 39 ans et sort d’une bonne saison à Al-Nassr et d’un Euro 2024 compliqué avec le Portugal (quart de finale). S’il a toujours fait partie de l’équipe type entre 2007 et 2021, il était absent (mais nominé) en 2022 et 2023. De son côté, Lionel Messi réalise une belle année avec l’Inter Miami et a gagné la Copa América avec l’Argentine même si son rôle était minime dans ce sacre. Toujours dans le onze type FIFPro depuis 2007, Lionel Messi vise une 18e apparition pour cette édition 2024.

Les 26 nommés

Gardiens : Ederson Moraes (Brésil, Manchester City), Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa) et Manuel Neuer (Allemagne, Bayern Munich)

Défenseurs : Dani Carvajal (Espagne, Real Madrid), Jérémie Frimpong (Pays-Bas, Bayer Leverkusen), Kyle Walker (Angleterre, Manchester City), Ruben Dias (Portugal, Manchester City), Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool), Antonio Rüdiger (Allemagne, Real Madrid) et William Saliba (France, Arsenal)

Milieux : Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City), Phil Foden (Angleterre, Manchester City), Tony Kroos (Allemagne, Real Madrid), Luka Modric (Croatie, Real Madrid), Jamal Musiala (Allemagne, Bayern Munich), Rodri (Espagne, Manchester City) et Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

Attaquants : Erling Haaland (Norvège, Manchester City), Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich), Kylian Mbappé (France, Real Madrid), Lionel Messi (Argentine, Inter Miami), Cole Palmer (Angleterre, Chelsea), Cristiano Ronaldo (Portugal, Al-Nassr), Vinicius Junior (Brésil, Real Madrid) et Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone)