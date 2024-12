Inter Miami : Javier Mascherano ne fera pas de cadeau à Lionel Messi

L’information avait surpris son monde lors de la dernière trêve internationale. Quelques jours après l’élimination de l’Inter Miami au premier tour des Playoffs de la Major League Soccer 2024 contre Atlanta United, l’entraîneur argentin, Gerardo Martino, allait quitter son poste d’entraîneur-chef de la franchise floridienne. L’ancien entraîenr du Barça avait rejoint pour la première fois l’Inter Miami en juin 2023, en remplacement de Phil Neville. En un peu plus d’un an et demi, il a mené Miami au trophée de la Coupe des Ligues 2023, au Bouclier des Supporters 2024 et a établi le record de la ligue pour le plus grand nombre de points enregistrés en une seule saison lors de la campagne MLS. Malgré ses succès en saison régulière, l’Inter Miami a connu des problèmes lors de la Coupe des Champions de la Concacaf, au cours de laquelle il a perdu contre le CF Monterrey en quarts de finale et a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe des Ligues 2024. Pour son successeur, l’Inter Miami voulait frapper fort à la Coupe du Monde des clubs à domicile l’été prochain et souhaitait donc faire le meilleur choix possible.

S’en sont suivis quelques jours de recherches et de rumeurs, au cours desquelles les noms de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sylvinho, Pablo Zabaleta, Joachim Low, Erik ten Hag, Massimiliano Allegri ou encore Maurizio Sarri avaient un temps circulé. Mais assez rapidement, c’est Javier Mascherano qui a été nommé : «L’Inter Miami CF a annoncé aujourd’hui avoir nommé Javier Mascherano, légende de l’Argentine et du FC Barcelone, au poste d’entraîneur principal, en lui signant un contrat jusqu’à la saison 2027 de la Major League Soccer (MLS). L’Argentin rejoint l’équipe après avoir été entraîneur principal des équipes nationales argentines des moins de 20 ans et olympiques, et assumera les responsabilités d’entraîneur à l’Inter Miami dès réception de ses documents de travail», était-il écrit dans le communiqué officiel publié le 26 novembre dernier. Quelques semaines plus tard, le désormais nouvel entraîneur de l’Inter Miami, Javier Mascherano, a pu s’adresser publiquement aux journalistes et aux supporters lors de sa conférence de presse de présentation.

Mascherano ne veut pas de passe-droits catalans

Bien que les rôles aient évolué depuis, Javier Mascherano insiste sur le fait que la relation avec chaque joueur aidera l’Inter Miami à réussir. Mais il ne souhaite en aucun cas que les anciens Blaugranas aient des privilèges : «nous devons nous rappeler que ce n’est pas le changement de coéquipier à entraîneur qui se produit maintenant, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. J’ai quitté Barcelone en 2018 et beaucoup de choses ont changé. Nous sommes des adultes, nous savons faire la différence. Je pense que la vie est plus facile quand on fait les choses naturellement, et qu’on ne force pas les choses. Je considère comme un avantage de pouvoir se connaître, de les avoir eus comme coéquipiers et évidemment d’avoir maintenant de grands joueurs comme eux», a expliqué l’ancienne gloire du FC Barcelone. Le natif de San Lorenzo retrouvera Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets et Lionel Messi pour la première fois depuis 2018, lorsque les cinq joueurs évoluaient pour le Barça en Liga.

Bien que Mascherano arrive à l’Inter Miami avec une connaissance mince de la MLS et une expérience limitée en tant qu’entraîneur, il a dirigé les sélections argentines U20 et U23 de 2022 à 2024, le nouvel entraîneur-chef n’est pas un inconnu pour les Floridiens. Le copropriétaire Jorge Mas a déclaré que l’équipe avait tenté de signer Mascherano en 2019 sur un contrat qui lui permettait de devenir l’un des premiers joueurs désignés du club avant de devenir entraîneur : «surtout, ça a été très rapide et très intense parce que j’ai reçu un message de Jorge où il voulait me parler, nous avons eu une conversation de cinq minutes où il m’a fait part de son intention d’avoir une réunion, puis le lendemain, nous avons eu une réunion via Zoom et le lendemain nous étions déjà en train de parvenir à un accord pour que je sois le nouvel entraîneur». L’accord initial avait alors échoué mais cette fois-ci, c’est la bonne et la prophétie va se réaliser cinq ans plus tard.

Javier Mascherano a accepté le poste après avoir reçu un appel téléphonique de Jorge Mas, quelques jours seulement après le début de la recherche d’un entraîneur et l’éviction de Tata Martino. Le tacticien argentin a révélé qu’il n’avait pas beaucoup réfléchi à cette décision, sachant qu’il s’agissait d’une étape importante à franchir. Une fois le rôle confié, Mascherano s’est directement entretenu avec Lionel Messi : «j’ai eu une discussion avec Leo pour avoir son avis. J’ai la chance d’avoir une relation très fluide avec lui et cela me permet d’être sincère et de pouvoir lui parler en profondeur et qu’il soit honnête avec moi sur ce qu’il pense. C’est une personne qui ne s’implique pas trop habituellement. Évidemment, nous connaissons l’influence et l’importance que Leo a eu tout au long de sa carrière dans toutes les équipes et tous les clubs. Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de commencer l’entraînement», a-t-il conclu. L’équipe débutera la pré-saison en janvier et lancera la campagne MLS 2025 fin février.