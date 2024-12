FIFA-The Best 2024 : Aitana Bonmatí poursuit sa domination

La ville de Doha au Qatar accueillait ce mardi soir la cérémonie des trophées des FIFA-The Best. Plusieurs prix sont donc décernés durant cette belle soirée où les acteurs et actrices sont mis en lumière pour leurs accomplissements réalisés la saison dernière, sur la période du 21 août 2023 au 10 août 2024 inclus. Dans la catégorie meilleure joueuse de la FIFA, les nommés étaient : Barbra Banda (Orlando, Zambie), Ona Batlle (Barcelone, Espagne), Aitana Bonmatí (Barcelone, Espagne), Lucy Bronze (Barcelone, Angleterre), Mariona Caldentey (Arsenal, Espagne), Tabitha Chawinga (OL, Malawi), Naomi Girma (San Diego, USA), Caroline Graham Hansen (Barcelone, Norvège), Lauren Hemp (Manchester City, Angleterre), Lindsey Horan (OL, USA), Salma Paralluelo (Barcelone, Espagne), Trinity Rodman (Washington, USA), Khadija Shaw (Manchester City, Jamaïque), Sophia Smith (Portland, USA), Mallory Swanson (Chicago, USA) et Keira Walsh (Barcelone, Angleterre).

Sans surprise et pour la troisième fois consécutive, c’est l’Espagnole Aitana Bonmatí du FC Barcelone qui remporte encore le trophée de la meilleure joueuse de la FIFA de l’année. Meilleure joueuse du monde, elle a déjà remporté son deuxième Ballon d’Or il y a quelques semaines. Buteuse en finale de la Ligue des Nations féminine de l’UEFA avec l’Espagne, Bonmatí a également trouvé les filets avec Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine. La joueuse de 26 ans a continué de remplir son armoire à trophées avec un quadruplé en club et la Ligue des Nations avec sa sélection.