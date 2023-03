Ligue des Champions : grosse polémique autour de Pep Guardiola et Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le King Haaland. Hier soir, le Norvégien a vécu une soirée magique en Ligue des Champions face à Leipzig. À 22 ans, il est devenu le troisième joueur à inscrire un quintuplé dans la plus belle des compétitions européennes. Il intègre un cercle très fermé où prennent place Lionel Messi, qui avait réalisé le même exploit avec le Barça contre le Bayer Leverkusen en 2012, et Luiz Adriano, qui en avait fait de même avec le Shakhtar Donetsk face au Bate Borisov en 2014.

Le coaching de Guardiola n’a pas été compris

Toutefois, le buteur de Manchester City a été plus rapide que les deux autres. En effet, La Pulga avait mis 84 minutes pour inscrire son quintuplé. Le Brésilien, lui, avait eu besoin de 82 minutes. De son côté, Haaland a marqué 5 buts en 58 minutes. Il était donc bien parti pour battre ce record et devenir peut-être le premier joueur à inscrire un sextuplé en C1. Mais Pep Guardiola en a décidé autrement. Le technicien espagnol a décidé de sortir son joueur à la 63e minute.

Un choix plus que discuté sur les réseaux sociaux où beaucoup ont accusé Guardiola d’avoir empêché son joueur d’entrer dans l’histoire. D’autres ont évoqué un manque de classe du coach, qui aime être plus important que ses joueurs, ou encore le fait qu’il protège un record de Messi. Dans les médias aussi ce choix de l’entraîneur des Skyblues fait jaser. C’est le cas en Espagne, où on suit forcément de très près le joueur puisqu’il plaît au Real Madrid. AS écrit que "Guardiola enlève un record à Haaland".

Il a ôté un possible record à Haaland

Le média ibérique ajoute : «il ne semblait pas en colère, mais le visage d’Erling Haaland était celui de quelqu’un qui avait encore des choses à prouver dans le jeu. Après avoir marqué son cinquième but contre le RB Leipzig, Pep Guardiola a décidé de le retirer du terrain après 63 minutes de jeu (…) Cela a cependant privé l’attaquant norvégien de battre un record en Ligue des champions que ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo n’ont à leur actif.»

AS a insisté sur le fait que Guardiola «a empêché Erling Haaland de surpasser Leo Messi et Luiz Adriano pour de devenir, à lui seul, le joueur à inscrire le plus de buts dans un même match de Ligue des champions.» Marca, qui a titré en Une "Et au cinquième Pep l’a remplacé", indique le coach a minimisé le fait de sortir son attaquant vedette. En effet, l’ancien coach du Barça a expliqué son coaching en conférence de presse. « S’il arrive à 22 ans à marquer 6 buts en C1, sa vie sera ennuyeuse. Maintenant il peut le faire à l’avenir. Plus sérieusement, j’ai fait le changement parce que le match était fini. »

Les médias taillent Guardiola

Questionné par Canal+, le joueur a lui confié : « non je n’étais pas déçu de sortir. Bien sûr j’aurais aimé jouer plus mais il y a d’autres joueurs qui voulaient jouer.» Mais face aux journalistes anglais, son discours a été un poil différent. « J’ai dit à Pep Guardiola en sortant que j’aurais voulu inscrire un double triplé (un en première période et un en seconde), mais bon, que voulez-vous ? » Des déclarations qui ont fait réagir. Certains y voient d’ailleurs une pointe d’agacement du footballeur. Son cas a été débattu dans l’émission El Chiringuito. Josep Pedrerol lui a envoyé un message clair.«Guardiola a sorti Haaland alors qu’il pouvait battre le record de Messi…Tu serais tellement bien en Espagne, Erling !»,

Edu Aguirre a, lui, renchéri : «Guardiola et Haaland, ça ne va pas bien se terminer.» Un autre journaliste présent en plateau a lancé : «Guardiola veut transformer Haaland en autre chose et Erling n’aime pas ça.» Il est vrai que le coach ibérique explique souvent que son joueur peut s’améliorer dans d’autres domaines et qu’être une machine à marquer des buts n’est pas suffisant. Mais le Cyborg est bien avant tout une incroyable machine à marquer des buts. Sport, média catalan, n’épargne pas Guardiola et se demande s’il faut croire ses explications sur la sortie du joueur après une manita. Une petite ombre au tableau après une soirée de rêve pour Haaland.