RB Salzbourg - AC Milan : les compositions officielles

Sortez les pop-corns, asseyez vous confortablement dans votre canapé, et préparez-vous à suivre l’un des chocs de cette première journée de Ligue des Champions. Outre l'opposition très attendue entre le PSG et la Juventus Turin, la rencontre entre le RB Salzbourg et l'AC Milan à la Red Bull Arena, vaut le coup d'œil. Et pour cause, vainqueur du dernier scudetto, le club rossonero aux sept coupes aux grandes oreilles entend bien renouer cette fois-ci avec le succès sur la scène européenne, tandis que le champion d'Autriche, véritable pépinière de talents depuis plusieurs saisons, compte une nouvelle fois passer la phase de poules de la C1 afin de jouer les troubles fêtes. Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

Pour cette première sortie de la saison en Ligue des Champions, Stefano Pioli mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres de championnat et son système de jeu préférentiel. Dans son traditionnel schéma articulé en 4-2-3-1, le technicien transalpin a en effet décidé de titulariser une nouvelle fois Olivier Giroud en pointe. Très performant face à l'Inter Milan samedi, Rafael Leao est logiquement reconduit à gauche de l'attaque aux côtés de la recrue Charles de Ketelaere et Alexis Saelemaekers. Theo Hernandez, Pierre Kalulu et Mike Maignan auront également leur rôle à jouer sur le plan défensif. Concernant la composition du RB Salzbourg, Matthias Jaissle aligne son classique 4-3-3 articulé autour d'un milieu de terrain talentueux composé de Maurits Kjaergaard, Nicolas Seiwald et Nicolas Capaldo. Très en vue actuellement, le Suisse Noah Okafor et le Bresilien Fernando débutent au sein de la ligne offensive autrichienne.

Compositions des équipes :

RB Salzbourg : Kohn - Dedic, Solet, Wober, Ulmer - Capaldo, Seiwald, Kjaergaard - Kameri, Okafor, Fernando

AC Milan : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, De Ketelaere, Leao - Giroud

