Liverpool - Aston Villa : les compositions officielles

37e et avant-dernière journée de Premier League cet après-midi sur un bon nombre de pelouses anglaises. Après un début de saison compliqué, Liverpool termine très fort. Aujourd’hui, les Reds reçoivent Aston Villa à Anfield (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 16h00). Un match de haut tableau avec beaucoup d’enjeux. Jürgen Klopp et son équipe peuvent encore espérer accrocher la 4e place, synonyme de qualification en Ligue des champions. Les Villans eux sont en course pour la 7e place et donc une qualification en Ligue Europa Conférence.

En plein “money time” les deux coachs, Jürgen Klopp et Unai Emery, font appel à leurs joueurs cadres. Liverpool doit faire sans Thiago et Nunez, tous les deux blessés. Néanmoins, les Scousers peuvent compter sur un Mo Salah en grande forme, accompagné de Diaz et Gakpo sur le front de l’attaque. À noter également la titularisation de Konaté en défense centrale. Dans les rangs d’Aston Villa on retrouve les Français Digne et Kamara, mais également des joueurs qui pèsent beaucoup cette saison à l’instar du jeune Ramsey au milieu, sans oublier Watkins aux avant-postes.

Les compositions d’équipe :

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Henderson (cap), Fabinho, Jones – Salah, Gakpo, Diaz

Aston Villa : Martinez – Cash, Konsa, Mings, Digne – McGinn (cap), Kamara, Luiz, Ramsey – Watkins, Bailey