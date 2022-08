Chelsea libère Ross Barkley

En bout de course avec Chelsea où il n'a disputé que 14 matches (1 but) la saison dernière, Ross Barkley (28 ans) ne portera plus le maillot des Blues puisqu'il vient d'être libéré de son contrat par le club londonien.

D'un commun accord, il a été décidé que le joueur qui s'est révélé à Everton allait quitter librement les Blues. «Nous tenons à remercier Ross pour sa contribution à Chelsea et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière» ont annoncé ces derniers dans un communiqué.