C3 barrages : Porto et la Roma dos à dos, l’AZ Alkmaar balaye Galatasaray

Deuxième round de ces barrages aller de Ligue Europa avec plusieurs confrontations intéressantes. On avait par exemple un choc entre le FC Porto et l’AS Roma, qui s’est conclu sur un match nul 1-1. Celik avait ouvert le score juste avant la pause pour la Louve, alors que Moura a égalisé à la 67e. Derrière, les Italiens ont joué toute la fin du match à 10 suite à l’expulsion de Cristante (73e), mais ils ont tenu.

On notera que l’AZ Alkmaar a balayé Galatasaray sur le score de 4-1, ayant ainsi un pied et quatre orteils en huitièmes de finale. Alors qu’ils menaient 2-1 à la pause, les Hollanais ont bien été aidés par l’expulsion d’Ayhan à la 51e et ont ensuite plié le match. Enfin, le Steaua Bucarest est allé s’imposer chez le PAOK à Salonique (2-1), alors que Twente a battu Bodo/Glimt grâce à un penalty à la 90e+5 transformé par Ricky van Wolfswinkel.

Les résultats de la soirée

AZ Alkmaar 4 - 1 Galatasaray : Mijnans (12e), Parrott (37e), Clasie (58e), Wolfe (66e) - Sallai (20e)

FC Porto 1 - 1 AS Roma : Moura (67e) - Celik (45e+5)

PAOK 1 - 2 Steaua Bucarest : Samatta (21e) - Gheorghita (50e), Dawa (60e)

Twente 2 - 1 Bodo/Glimt : Ltaief (5e), Ricky van Wolfswinkel (90e+5) - Berg (85e)