JT Foot Mercato : Chelsea nage en plein chaos

Le grand flou chez les Blues

Depuis l’arrivée de Todd Boehly, c’est le grand flou du côté de Chelsea qui empile les arrivées. Blues depuis hier, Mykhailo Mudryk est la treizième recrue depuis que l’Américain a débarqué à la tête du club, qui a déjà dépensé la bagatelle de quatre cent soixante quinze millions d’euros dans le mercato. Malgré cet investissement colossal, Chelsea est en grande difficulté sportive. 10ème de Premier League, éliminé des deux coupes nationales, des résultats pas à la hauteur pour le club de Londres qui prépare un grand ménage. Selon The Telegraph, la direction a indiqué la sortie à plusieurs joueurs tels que : Hakim Ziyech, Kai Havertz et Christian Pulisic. De leur côté, des cadres comme Jorginho où César Azpilicueta devraient quitter Stamford Bridge. Graham Potter souhaiterait aussi se débarrasser d’Edouard Mendy qui a perdu sa place dans les buts des Blues au profit de Kepa Arrizabalaga. Enfin, les recrues Kalidou Koulibaly et Raheem Sterling ne devraient pas être conservées en cas d’offres suffisantes. Selon Football Insider, la fièvre vendeuse de Chelsea sert à libérer de la masse salariale pour accueillir deux nouvelles recrues. Selon nos informations, les Blues sont toujours très intéressés par Marcus Thuram. Et Sky Sport révèle que le club discute avec le PSV Eindhoven pour le jeune Noni Madueke. Bref, les grandes manœuvres sont loin d’être terminées à Chelsea.

La fuite des talents à Lorient

Doublette phare du FC Lorient, Terem Moffi et Dango Ouattara sont scrutés. Pour Terem Moffi, les offres se multiplient, comme celle de West Ham qui est prêt à lâcher un chèque de trente millions d’euros pour recruter l’attaquant. Mais le Lorientais se verrait plus rejoindre l’OGC Nice. Selon nos informations, l’attaquant des Merlus se serait même déjà mis d’accord avec le club azuréen. Concernant Dango Ouattara, un départ se précise aussi Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Lorient et Bournemouth pour un transfert de vingt-sept millions d’euros et demi, bonus compris. Le dossier est en très bonne voie puisqu’il manque juste quelques détails à régler entre les différentes parties.

Les officiels du jour

L’U.S. Cremonese a officialisé l’arrivée de Davide Ballardini pour prendre le relais de Massimiliano Alvini. Le technicien italien de 59 ans a signé un accord qui le liera au club basé en Lombardie jusqu’au 30 juin 2024. Humilié 8-2 par l’Atalanta Bergame ce dimanche, l’entraîneur de l’Unione Sportiva Salernitana, Davide Nicola, a officiellement été remercié ce lundi matin. Via un communiqué, le club campanien, qui n’a plus gagné depuis le 30 octobre dernier, a annoncé le départ du tacticien de 49 ans. Aston Villa vient d’annoncer ce lundi qu’un accord a été conclu avec Chicago Fire pour le transfert permanent de l’attaquant de 19 ans, Jhon Durán. L’accord est soumis à la réussite de la visite médicale et à l’obtention du visa de travail nécessaire, précise le communiqué.