Monaco : Lens ne va pas se laisser faire pour Neil el-Aynaoui

Adam Buksa et Julien Le Cardinal ont quitté le RC Lens depuis le début du mercato rapportant quelques millions d’euros au club artésien. Mais c’est encore clairement insuffisant devant les économies que va devoir faire le club nordiste ces prochaines semaines. D’autres départs sont donc à prévoir ces prochaines semaines (Fulgini, Spierings, Guilavogui, Abdul Samed, Thomasson et bien évidemment Kevin Danso qui dispose d’un bon de sortie). Suffisant pour satisfaire le propriétaire du club Joseph Oughourlian ?

Rien n’est moins sûr d’autant que la formation coachée par Will Still est attaquée pour Neil El-Aynaoui. Le milieu de terrain franco-marocain de 23 ans, véritable révélation lensoise de la dernière saison, a effectué des débuts remarqués avec Lens que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Au-delà des performances sportives, le recrutement du natif de Nancy est une formidable réussite financière puisque le fils du tennisman marocain Younès El Aynaoui n’avait coûté que 600 000 € l’été dernier.

Une première offre de 8 à 9 M€ pour Neil El-Aynaoui

Le RC Lens et plus précisément Will Still comptaient bien évidemment sur leur milieu de terrain pour la saison à venir et souhaitaient en faire l’un des piliers et l’un des symboles du nouveau RC Lens. De son côté, le numéro 23 du RCL voulait également passer une saison supplémentaire à Bollaert pour continuer sa progression éclair au plus haut niveau. Néanmoins, la réalité économique risque de faire voler en éclat les projets du joueur et du club artésien.

En effet, l’AS Monaco, toujours friande de joueurs de Ligue 1 à fort potentiel, a jeté son dévolu sur l’ancien Nancéien. Un accord de principe est proche d’être trouvé entre le club monégasque et le joueur. Pourtant, Neil El-Aynaoui est encore loin du Rocher. Selon nos informations, la future première offre pour le joueur, qui devrait osciller entre 8 et 9 M€, a de grandes chances d’être retoquée par Pierre Dreossi. Il faut dire que vendre l’un des joueurs préférés des supporters lensois à un prix si dérisoire ferait tache dans les premières semaines du mandat du nouvel homme fort du sportif lensois.

Il va falloir au moins le double pour contenter le RC Lens, qui doit autant renflouer ses caisses que dénicher de nouveaux talents en vue de la saison à venir. Du côté de Monaco, rien ne presse d’autant que le club de la Principauté doit aussi gérer en parallèle l’épineux dossier Youssouf Fofana. Enfin, il suffit de voir la patience et l’intransigeance de Thiago Scuro dans le dossier Georges Mikautadze pour se rendre compte de la difficulté des négociations à venir entre toutes les parties. Voilà un nouveau feuilleton à venir entre le RC Lens et l’AS Monaco après celui de la bataille pour Mikautadze…