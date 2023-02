Barça : Ansu Fati évoque son avenir

Dimanche soir, le FC Barcelone a conservé son avance en tête de la Liga, en s’imposant contre Cadix, au Camp Nou (2-0). Une prestation réussie dans l’ensemble, à l’exception de la titularisation d’Ansu Fati. L’ailier espagnol a eu une nouvelle chance de se montrer dimanche soir, mais sa nouvelle prestation n’a pas vraiment convaincu. Parrain de la dix-septième édition du projet «Relats Solidaires de l’Esport», une association caritative pour les milieux défavorisés, l’attaquant de 20 ans en a profité pour faire le point sur son avenir.

La suite après cette publicité

«Hier, je suis parti en colère parce que parfois, je pense que les gens du Camp Nou, qui me soutiennent tellement, je ne leur rends pas tout ce qu’ils me donnent. Je leur suis très reconnaissant et je suis heureux d’être dans le club que j’aime et où j’ai été formé, a-t-il avoué. Je suis à cent pour cent et prêt à aider l’équipe. J’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère pouvoir rester encore plus d’années ici. Je veux être au Barça pendant de nombreuses années».

À lire

Tour du monde : le Barça veut recruter une ancienne gloire du Real