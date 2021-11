Kingsley Coman compare les Bleus au Bayern Munich

Auteur d'une très belle performance sous la tunique tricolore lors de la large victoire de l'équipe de France face au Kazakhstan (8-0) permettant aux Bleus de valider leur billet pour la Coupe du monde 2022, Kingsley Coman (25 ans) s'est exprimé, ce lundi, dans un entretien accordé à RTL. Présent aux côtés de Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Müller et consorts au Bayern Munich, l'ailier international français (35 sélections, 5 buts), repositionné dans un rôle inédit de piston samedi soir, a tenu à souligner la performance et l'animation offensive française.

«Le niveau est très haut devant, peut-être encore plus haut qu'au Bayern. Avec l'alchimie qui est en train de se trouver, cela peut aller très loin. Au coach de décider, pour conserver les équilibres, si on peut jouer tous les quatre ensemble», a ainsi lâché le feu follet bavarois avant d'évoquer son nouveau positionnement : «défensivement, c'est nouveau pour moi mais j'avais à cœur de montrer que ce positionnement peut être une option. Ce schéma aide beaucoup l'équipe.» Et ce n'est pas le récent festival offensif réalisé par les hommes de Didier Deschamps qui ternira ses dires...