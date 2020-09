Neymar file chez Puma

Énorme coup de Puma sur le marché des transferts ! La marque allemande a annoncé le recrutement de la star parisienne Neymar qui devient donc son nouvel ambassadeur de renom. Changer de sponsor dans sa carrière, un fait très rare mais qui vient d'être tenté par le Brésilien, historiquement lié à Nike.

La suite après cette publicité

Avec cette annonce, Puma entend bien affirmer son retour sur le devant de la scène du football alors que d'autres joueurs ont déjà signé des contrats comme Dimitri Payet, Harry Maguire ou encore Fernandinho. Les trois plus grosses stars de ce sport ont donc trois équipementiers différents : Lionel Messi est lié à Adidas, Cristiano Ronaldo à Nike et maintenant Neymar l'est avec Puma. Une petite rivalité sportive qui s'étend même en dehors du terrain.