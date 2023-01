Arsenal - Manchester United : les compositions probables

La suite après cette publicité

La superbe dynamique d’Arsenal en Premier League ne semble pas avoir été interrompue par la trêve internationale réservée à la Coupe du Monde : en effet, les hommes de Mikel Arteta ont glané 10 points sur les 12 possibles depuis la fin du Mondial, creusant même un peu plus son écart avec son dauphin, Manchester City, en demi-teinte de son côté. Alors que les Skyblues accueilleront les Wolves en début d’après-midi, la formation londonienne devra gagner à tout prix pour espérer garder le même écart de 5 points (Arsenal a un match en moins) ou même l’accroître en cas de contre-performance des poulains de Pep Guardiola.

De son côté, Manchester United renaît de ses cendres, tel un phénix, et continue sa belle série en championnat : en effet, les Red Devils avaient enchaîné 5 succès de rang avant d’être tenus en échec à Crystal Palace. Malgré ce score de parité chez les Eagles, les hommes d’Erik ten Tag ont réalisé une remontée au classement, pointant aujourd’hui à la quatrième place. En cas de victoire à l’Etihad Stadium, les Mancuniens pourraient même chiper la dernière marche du podium à Newcastle, également neutralisé par Palace. Un vent favorable peu attendu, surtout après le début de saison compliqué des pensionnaires d’Old Trafford.

À lire

Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur Arsenal-Manchester United

MU sans Casemiro, Arsenal toujours sans Jesus

Concernant les compositions d’équipes, en commençant avec celle d’Arsenal, le technicien espagnol devrait garder son 4-2-3-1 avec Rasmdale dans les buts. Epaulant la charnière centrale Saliba-Gabriel, White et Zinchenko s’occuperaient de protéger les couloirs de la défense. Devant le double pivot composé de Partey et Xhaka, Odegaard arborerait le brassard de capitaine au poste de meneur de jeu. Saka et Martinelli se chargeraient d’apporter le danger sur les côtés, tandis que Nketiah, en forme depuis fin 2022 (4 buts TCC), serait à la pointe de l’attaque des Gunners.

La suite après cette publicité

De son côté, le coach néerlandais ne changerait pas ses habitudes et alignerait le même dispositif que son adversaire de l’après-midi. Accompagnant le dernier rempart De Gea, Varane et Martinez géreraient l’axe de l’arrière-garde aux côtés de Wan-Bissaka, à droite, et Shaw sur l’autre flanc. Eriksen et Fred formeraient le milieu de terrain derrière le quatuor offensif : Antony et Rashford dynamiteront les couloirs adverses, avec Fernandes comme numéro 10 pour initier les offensives mancuniennes. Enfin, la recrue hivernale Weghorst occuperait le poste de buteur dans cette formation.