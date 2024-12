AC Milan : Paulo Fonseca a été viré par… SMS

Comme nous vous l’indiquions en exclusivité dimanche en début de soirée, Paulo Fonseca a été limogé de son poste d’entraîneur de l’AC Milan, ainsi remplacé par le tacticien portugais Sérgio Conceição : «l’AC Milan annonce que Paulo Fonseca a été relevé de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première masculine. Le Club exprime sa gratitude à Paulo pour son grand professionnalisme et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs», est-il écrit dans le communiqué officiel. Si son départ n’est guère surprenant compte tenu des résultats, de la gestion et du jeu produit, la manière l’est beaucoup plus.

En effet, selon les informations de SkySport24, Paulo Fonseca a appris son licenciement dimanche par un simple SMS envoyé par le propriétaire américain Gerry Cardinale. Aucun autre dirigeant a eu le courage de discuter en tête-à-tête avec l’ancien tacticien du LOSC. Une attitude déplorable qui a largement été critiquée par les tifosi milanais, ont écrit la Curva Sud : «Une équipe de direction ne peut plus être crédible après avoir passé tout un été à se vanter d’être fermement convaincue par le projet Fonseca. Vous avez trouvé votre bouc émissaire, qui, s’il n’est pas à la hauteur de la situation d’un point de vue sportif, s’est montré beaucoup plus sérieux et plus courageux que vous, qui l’avez abandonné dès le mois d’août».