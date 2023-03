PSG : le communiqué cinglant du CUP contre Nasser Al-Khelaïfi

Remonté après les récentes désillusions du PSG, aussi bien sur la scène nationale, que continentale, le CUP avait haussé le ton ces dernières semaines à travers un communiqué réclamant la démission de la direction. Ce samedi, les Ultras du PSG se sont de nouveau exprimés à travers un nouveau communiqué cinglant, dénonçant notamment les errements du club en matière de gestion.

La suite après cette publicité

«Nous avons décidé de maintenir pour l’heure notre soutien en tribune, les joueurs n’ayant pas vocation à être seuls les boucs émissaires d’un effectif mal construit, d’une politique sportive sans réelle direction, de l’achat compulsif de noms clinquants sans se préoccuper de l’équilibre d’équipe et de la politique d’un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif», peut-on notamment lire dans le communiqué. À travers ce message, le Collectif a également réclamé une rencontre avec le président Nasser Al-Khelaïfi, dans le but de lui exposer "de vive voix les nombreux problèmes autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années". Enfin, la plateforme de revente Ticketplace a été pointée du doigt, alors que de nombreux supporters de la frange populaire sont privés de se rendre au Parc ces dernières années en raison des prix exorbitants.

À lire

Le PSG rêve toujours de Zinedine Zidane !