OL - LOSC : un absent dans le groupe lillois

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain du FC Metz (3-1) ce samedi, le LOSC de Christophe Galtier a l'opportunité de récupérer le fauteuil de Ligue 1 dès ce dimanche soir (21h), au Groupama Stadium, face à l'Olympique Lyonnais de Rudi Garcia. Et les Dogues ont dévoilé ce samedi sur Twitter le groupe convoqué par l'ancien coach de l'ASSE.

La suite après cette publicité

Si des éléments essentiels, comme Fonte, Bamba ou encore Yilmaz, font partie des 21 joueurs appelés par Christophe Galtier pour aller défier Lyon sur sa pelouse, et que Renato Sanches effectue son retour après une légère blessure à la cuisse, Timothy Weah ne fera lui pas le voyage et manque à l'appel. A en croire les informations de L'Equipe, l'ancien joueur du PSG souffre lui aussi de la cuisse et souffre d'une petite lésion.