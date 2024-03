Kylian Mbappé assure que le PSG ne lui parle plus de son avenir

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine, comme annoncé sur notre site le 7 janvier dernier. Après sept saisons passées dans la capitale française, l’international français a communiqué à sa direction son envie de changer d’air à l’issue de son contrat en juin. Une décision difficile à digérer pour un club qui avait mis les petits plats dans les grands pour le retenir il y a deux ans, mais visiblement, on est déjà en train de tourner la page en interne.

Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, Kylian Mbappé s’est exprimé sur son avenir, confirmant par ailleurs que le PSG avait bien été mis au parfum de sa décision : «je pense que les gens seront au courant de mon futur, j’arriverai à l’Euro l’esprit tranquille, et je pense que l’esprit des gens sera aussi tranquille. Ce n’est déjà plus un sujet au club, personne ne m’en parle donc il n’y a pas de soucis, a révélé le champion du monde 2018. J’irai à l’Euro avec l’esprit tranquille et la certitude de faire de grandes choses.»