Droits TV : Jean-Michel Roussier a répondu à l’appel d’offres

Ce lundi, la LFP avait décidé de remettre en jeu les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2. Et si Canal + et beIN Sports, contestent le fait que leur lot (le 3) ne soit pas aussi remis en jeu et n'ont pas participé à cette échéance, il semblerait que d’autres en aient profité.

Selon les informations de l’Equipe, Jean-Michel Roussier, directeur éditorial de Téléfoot la chaîne du groupe sino-espagnol Mediapro, a participé, en son nom à l'appel d’offres. Des offres pour récupérer la Ligue 1 et la Ligue 2 sur les trois prochaines années (et la fin de saison) mais qui n’ont rien à voir avec le groupe Mediapro. Toujours selon l’Equipe, les propositions financières de l’ancien président de l’OM ne sont pas encore connues.