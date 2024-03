Serie A : la Lazio retrouve des couleurs contre Frosinone

Pour son premier match depuis le départ de Maurizio Sarri, la Lazio de Rome a retrouvé une certaine efficacité offensive contre Frosinone (2-3). L’entraîneur intérimaire Giovanni Martusciello avait décidé de garder le même XI que son prédécesseur. Ce sont pourtant les locaux qui ont pris les devants dans le match. L’ancien marseillais Pol Lirola a ouvert la marche grâce à une tête (13e), avant que les Romains n’aient accéléré le rythme. Mattia Zaccagni a égalisé sur une passe de Matteo Guendouzi (38e), son premier but en championnat cette année.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Lazio 43 29 3 13 4 12 36 33 18 Frosinone 24 29 -23 6 6 17 37 60

Ciro Immobile, agressé hier à Rome, est rapidement sorti, toujours muet après sept rencontres sans but. Remplacé par Taty Castellanos, l’attaquant, lui aussi en manque de confiance ces derniers mois, n’a pas mis beaucoup de temps pour se mettre en évidence. Quelques secondes après son entrée, l’Argentin a inscrit le deuxième but de la Lazio (57e) avant de s’offrir un doublé (62e). Frosinone est parvenu à réduire l’écart grâce à Walid Cheddira et une magnifique retournée acrobatique (70e). Avec à cette victoire, la première depuis trois rencontres, la Lazio se replace dans la première partie de tableau. Frosinone loupe l’occasion de se sortir de la zone de relégation.