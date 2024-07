Allan Saint-Maximin signe à Fenerbahçe

Un an après son arrivée à Al-Ahli (Arabie saoudite), Allan Saint-Maximin change déjà d’air. Ce mercredi, le club turc de Fenerbahçe a officialisé la signature sous la forme d’un prêt de l’ex-Monégasque, courtisé par José Mourinho en personne comme nous vous le révélions dernièrement. Cette saison, l’ailier de 27 ans avait participé à 30 rencontres de Saudi Pro League (4 buts, 9 passes décisives).

«Bienvenue à Fenerbahçe Allan Saint-Maximin. Notre club a trouvé un accord avec l’ailier français Allan Saint-Maximin et son club Al-Ahli pour le prêt d’un an. Le footballeur de 27 ans portera le maillot de Fenerbahçe lors de la saison 2024-25. Nous disons "Bienvenue dans notre famille" à Allan Saint-Maximin et lui souhaitons encore beaucoup de réussite avec Fenerbahçe», indique le communiqué du club stambouliote.