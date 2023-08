Bayern Munich : Harry Kane veut arriver d’ici dix jours

La suite après cette publicité

Il y a du nouveau dans le dossier Harry Kane. Ardemment courtisé par le Bayern Munich, à la recherche d’un numéro 9 de classe mondiale, l’attaquant anglais est encore à mille lieues de rallier l’Allemagne cet été. Depuis plusieurs semaines, le champion d’Allemagne fait des pieds et des mains pour s’attacher ses services et a récemment proposé une offre à plus 80 M€. Gourmand, Tottenham continue de décliner les avances allemandes et réclame beaucoup plus. En outre, les deux formations peinent à trouver un terrain d’entente et la situation commence à agacer sérieusement le buteur des Three Lions.

Selon Sky Sport, Harry Kane souhaite toujours s’offrir un nouveau défi en Bundesliga mais il n’exclut pas de rester à Tottenham si sa vente n’est pas bouclée avant la reprise de la Premier League version 2023-2023. Pour rappel, les Spurs sont attendus sur le pont face à Brentford le dimanche 13 août. Tandis que l’heure tourne pour le Bayern Munich, la situation ne profite pas non plus au club londonien qui risque de voir partir son buteur prolifique (32 buts en 49 rencontres lors de l’exercice précédent) gratuitement l’été prochain.

