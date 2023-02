Naples : Victor Osimhen affole les compteurs

La suite après cette publicité

Si l’ensemble du collectif des Partenopei, sous l’égide de son chef d’orchestre Luciano Spalletti, a brillé face à l’Eintracht Francfort ce mardi soir, Victor Osimhen a été l’un des grands artisans de la victoire de son équipe. Il faut dire que l’équipe italienne peut compter sur son attaquant nigérian cette saison. Auteur de 20 réalisations et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur 24 ans est dans la meilleure forme de sa carrière actuellement. Au service du collectif, il bonifie notamment les passes de ses partenaires au sein d’une équipe qui se connait très bien et dont la chorégraphie mise en place fonctionne à merveille. «La démonstration de force de Spalletti à Francfort n’est pas sans rappeler le Milan AC de Sacchi» se félicitait d’ailleurs «La Gazzetta dello Sport».

Mais si l’équipe fonctionne aussi bien, elle le doit à son secteur offensif ce qui dénote des habituelles équipes italiennes. En effet, la meilleure attaque de la Ligue des Champions avec 22 buts n’est pas celle du Bayern Munich ou de Manchester City mais bel et bien celle du club napolitain. Après une prestation aboutie en Allemagne, les coéquipiers d’André-Frank Zambo Anguissa n’ont d’ailleurs plus le profil d’outsiders et ils le doivent en partie à Victor Osimhen, leur buteur maison même à l’extérieur. Au four et au moulin, Victor Osimhen a gratté un pénalty, ouvert le score et il aurait même pu s’offrir un doublé. Le tout en moins de 45 minutes et en touchant à peine 20 ballons sur les minutes qu’il a disputées jusqu’à sa sortie en fin de rencontre.

L’un des meilleurs 9 actuellement

La prestation XXL de l’ancien joueur du LOSC n’est d’ailleurs pas passée inaperçue. Pour son implication, il a été nommé homme du match par nos confrères de L’Equipe mais également pour les journalistes de La Gazzetta dello Sport. Pour cette journée de Mardi Gras, le dernier jour du Carnaval en Italie, le média italien n’y est pas allé de main morte pour décrire sa performance : «que serait Mardi Gras sans l’homme masqué ? Vingtième but de la saison, encore une performance dévastatrice : incontrôlable tout simplement. […] Osimhen, qui a encore marqué et qui dégouline de buts comme un robinet cassé.» Le meilleur buteur de Serie A a impressionné tout le monde mais pas son entraineur qui connait mieux que les autres ses qualités intrinsèques.

«Osimhen est le plus complet de tous. Il a encore des marges de progrès importantes» avait notamment déclaré le technicien italien à son sujet. Même son de cloche pour Bild. «Lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions à l’Eintracht Francfort, il a de nouveau montré sa classe et marqué un but lors de la victoire 2-0. Pas de doute : le Nigérian est actuellement l’un des meilleurs attaquants du monde» a avoué le média allemand sûrement à contre coeur après la défaite du club allemand. Alors que Kvicha Kvaratskhelia n’a pas eu son rayonnement habituel, les Napolitains peuvent compter sur un effectif soudé qui ne compte pas une pléthore de stars et Victor Osimhen en est le symbole. L’attaquant nigérian n’est d’ailleurs pas étranger à la superbe saison que réalise le club napolitain cette année.

Un buteur au service du collectif

«J’aime Naples, et j’aime Osimhen, j’aime aussi beaucoup l’entraîneur. À Naples, on peut voir sa main, on ne peut pas dire qu’il a des joueurs célèbres, par leur nom, et cela donne encore plus de valeur à son travail» a notamment confié Karl Heinze Rummenigge lors d’une interview accordée au Corriere dello Sport. Son nom n’est peut-être pas le plus ronflant de Serie A mais Victor Osimhen commence à se faire un nom dans toute l’Europe. Pugnace et travailleur, le «SuperEagle» (23 sélections pour 15 réalisations avec le Nigeria) compte bien continuer à traumatiser les défenses italiennes mais également celles des équipes qu’il rencontrera sur la plus belle des scènes en Ligue des Champions, et ce jusqu’à une fin de saison qui s’annonce déjà historique pour les Partenopei.