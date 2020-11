Allemagne : Mesut Özil tacle Joachim Löw

Une défaite qui fait décidément beaucoup de bruit. Si les sorties médiatiques n’ont pas manqué depuis mardi soir et la cinglante humiliation subie sur la pelouse de Séville, l’Allemagne et ses joueurs n’en restent pas moins sous le choc. Et ce n’est pas Mesut Özil qui dirait le contraire. À l’instar de sa situation en club à Arsenal, le milieu de terrain offensif allemand avait décidé de prendre sa retraite à l’issue de la Coupe du Monde 2018, alors que Joachim Löw ne semblait plus compter sur lui.

Une situation semblable à celle de ses compatriotes Jérôme Boateng et Thomas Müller, écarté par un sélectionneur voulant reconstruire une équipe en mettant l'accent sur la jeunesse. Des mises à l’écart que n’a pas manqué de contester l’ancien de la Mannschaft, visiblement très agacé à l’issue de la rencontre sur Twitter. «Il est temps de rappeler Jérôme Boateng», a-t-il posté.