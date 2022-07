Dans les colonnes de L’Équipe, Pierre Hurmic, actuel maire EELV de Bordeaux, a exprimé son soutien aux Girondins et sera présent ce samedi aux côtés des supporters, notamment les Ultramarines, à 16h place Pey-Berland. Selon lui, il n'y a plus de temps à perdre pour soutenir et agir pour le club de la ville. « Ce n'est pas le moment de critiquer ou de débattre des loupés. Ce qui est important, c'est que l'on fasse tous poids autour des Girondins. »

Relégué sportivement en Ligue 2 la saison dernière, la confirmation de la rétrogradation en National 1 (D3) de Bordeaux a été confirmée par la commission d'appel du gendarme financier du football français, la DNCG, mardi dernier. La plus grosse crainte pour l'édile est de voir les Girondins se retrouver en liquidation judiciaire : « Si le club est en liquidation judiciaire, on perd tout » scande-t-il. Pour rappel, au-delà de l'aspect sportif, c'est près de 300 salariés qui risquent de perdre leur emploi si aucune solution n'est trouvée.