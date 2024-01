OL : le micmac de John Textor avec Luiz Henrique continue

C’est un dossier qui commence à traîner… Depuis plusieurs jours déjà, les médias espagnols et brésiliens expliquent que le Betis a trouvé un accord avec le groupe Eagle Football de John Textor pour le transfert de Luiz Henrique, l’ailier de 23 ans évoluant au sein du club andalou. Les Sévillans allaient ainsi recevoir 20 millions d’euros bonus inclus. Seulement, on ne savait pas vraiment quel club de la galaxie Eagle allait rejoindre le Brésilien…

Comme l’expliquait la presse brésilienne, Textor aurait promis à Luiz Henrique qu’il irait à l’OL… Sauf que visiblement, l’homme d’affaires américain avait prévu de l’envoyer à Botafogo, autre club qu’il possède. « Du faux journalisme fait par des gens qui n’étaient pas assis dans sa cuisine. Cela a toujours été proposé comme une signature pour Botafogo, avec un parcours chez Eagle… Luiz est un bon jeune homme, et nous lui avons laissé le temps de prendre une grande décision pour sa famille », a tenu à démentir Textor dans la foulée.

Le joueur veut l’OL

Seulement, Estadio Deportivo en rajoute une couche ce mercredi. Le média sévillan précise que l’accord entre le Betis et Eagle est total, mais que c’est le joueur qui pose toujours problème. Il s’était pourtant entendu sur son futur salaire, mais il ne veut pas rejoindre au Brésil, et souhaite rejoindre l’Olympique Lyonnais. Il est même prêt à jouer un an à Botafogo si cela lui permet de venir à l’OL en 2025.

Il refuse de signer un contrat comme joueur de Botafogo, et veut signer en tant que joueur lyonnais. Problème, toujours selon le média andalou, la DNCG empêche actuellement l’Olympique Lyonnais de pouvoir réaliser une telle opération actuellement. Quant à Crystal Palace, c’est compliqué à cause des lois du Brexit. Le média précise que les parties impliquées dans ce deal espèrent conclure ce dossier à temps, mais ça s’annonce difficile…