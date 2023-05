OL : Castello Lukeba met les choses au clair sur son avenir

Après s’être révélé la saison dernière avec l’OL, le jeune défenseur central Castello Lukeba a connu sa première saison en professionnel dans la peau d’un titulaire. Du haut de ses 22 ans, le joueur formé au club s’est imposé dans le onze lyonnais d’abord sous Peter Bosz puis avec Laurent Blanc. Et ses performances ne sont évidemment pas passées inaperçues.

La suite après cette publicité

Ces derniers temps, Lukeba est au coeur de certaines rumeurs de départ. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, il a tenu à calmer le jeu. «Je ne pense pas du tout à ça. Le plus important, c’est d’enchaîner sur la fin de saison et de gagner les 3 matches pour prendre les 9 points. Tout ce qui est avenir, je ne m’en occupe pas avant la fin de saison. Le changement de direction ? Tout ce qui se passe là haut, ça peut nous impacter, mais on doit faire abstraction, on doit se concentrer sur le terrain.»

À lire

OL : Castello Lukeba rend hommage à Jean-Michel Aulas