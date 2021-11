PSG-Nantes : le grand soir de Lionel Messi est enfin arrivé

La suite après cette publicité

Enfin ! Après quasiment trois mois de présence en Ligue 1, Leo Messi a enfin débloqué son compteur. L'Argentin a affirmé un peu plus la victoire du PSG face à Nantes (3-1) ce samedi dans une fin de rencontre qui se voulait pourtant indécise. Réduite à dix juste après l'heure de jeu suite à l'expulsion de Kelor Navas, la formation parisienne a su faire le dos rond et l'emporter, assurant un peu plus sa première place au championnat.

«Oui c'est surtout bien pour lui et l'équipe, bien pour la confiance, ajoutait Thilo Kehrer après la rencontre. Aujourd'hui, c'était aussi une préparation du match de mercredi (contre City en Ligue des Champions), et on voulait le faire de la meilleure des façons possibles. On est content de la victoire mais maintenant il faut aller de l'avant. » Le défenseur allemand a raison. Ce but arrive au meilleur des moments, juste avant le grand rendez-vous de Manchester City.

Le Parc des Princes a adoré

Le Parc des Princes a chaviré de bonheur après cette réalisation de la Pulga (87e). Il faut dire que depuis les tribunes, on le sentait venir. L'Argentin s'est servi de l'appel d'Hakimi côté droit pour rentrer dans l'axe et battre Lafont d'un tir du gauche dans le petit filet. Sans Castelletto dans le temps additionnel (90e+1), il aurait même pu s'ouvrir un doublé mais le défenseur s'est trouvé sur la trajectoire de la frappe.

En réalité, Lionel Messi a eu de nombreuses situations dans cette rencontre mais longtemps, il s'est heurté à un grand Alban Lafont. Le portier nantais a écœuré son rival dès la 17e puis la 38e. Messi était aussi trop court sur ce centre en retrait de Mbappé (24e). En seconde période, on sentait même l'ancien Barcelonais à court d'idée, accumulant carrément des passes ratées ou mal données. On l'a même vu perdre bêtement un ballon qui a provoqué une faute de Verratti derrière, contraignant l'Italien à écoper d'un jaune (70e).

Messi : «c'est enfin arrivé»

Il a fallu du temps mais après cette mauvaise période, Messi montait doucement en puissance. Puis il y a ce coup de pouce du destin, sa passe vers Bernat était interceptée par Appiah, lequel envoyait directement le cuir au fond des filets en lobant de manière improbable Lafont (82e). Sans doute soulagé mais s'il pouvait être chanceux sur le coup, il s'offrait un raid solitaire dans la foulée qui aboutissait à un coup-franc bien placé. Certes il convenait mieux à un droitier mais Messi l'a pris en frappant au-dessus (85e).

Puis ce fut l'heure de la délivrance. «Je suis content de ce premier but. J’ai eu plusieurs occasions avant dans ce match et dans les matches précédents. Malheureusement je n’avais pas pu les convertir, reconnaissait l'intéressé sur Prime Vidéo. Mais finalement, c'est enfin arrivé aujourd’hui. Je suis très heureux de ce premier but en championnat. J’avais déjà marqué en Ligue des Champions. J’avais eu des occasions, mais je n’avais pas converti. Je suis très content.» De bon augure pour la suite...