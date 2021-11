PSG-Nantes : la réaction de Lionel Messi après son premier but en Ligue 1

Enfin ! Après 14 journées de Ligue 1 disputées depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a enfin ouvert son compteur dans le Championnat de France en inscrivant une belle frappe enroulée pour assurer la victoire contre le FC Nantes, en fin de rencontre (3-1). Heureux après avoir marqué au Parc des Princes pour son quatrième but de la saison avec Paris, l'international argentin a réagi après la rencontre au micro de Prime Video, ce samedi.

«Je suis content de ce premier but. J’ai eu plusieurs occasions avant dans ce match et dans les matches précédents. Malheureusement je n’avais pas pu les convertir. Mais finalement, c'est enfin arrivé aujourd’hui. Je suis très heureux de ce premier but en championnat. J’avais déjà marqué en Ligue des Champions. J’avais eu des occasions, mais je n’avais pas converti. Je suis très content», a expliqué le sextuple Ballon d'Or, qui semblait soulagé.

