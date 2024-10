Liverpool - Chelsea : les compositions officielles

Ce dimanche, la 8e journée de Premier League offre un joli choc entre Liverpool et Chelsea. A domicile, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Caoimhin Kelleher qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Curtis Jones et Ryan Gravenberch se retrouvent dans l’entrejeu avec Dominik Szoboszlai un cran plus haut. Mohamed Salah et Cody Gakpo accompagnent Diogo Jota en attaque.

De leur côté, les Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Robert Sanchez dans les cages derrière Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill et Malo Gusto. Le double pivot est assuré par Roméo Lavia et Moises Caicedo. Devant, Nicolas Jackson prend la pointe de l’attaque avec Noni Madueke, Cole Palmer et Jadon Sancho.

Les compositions

Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Diaz - Jota

Chelsea : Sanchez - Gusto, Tosin, Colwill, Veiga - Fernandez, Caicedo - Madueke, Palmer, Sancho - Jackson