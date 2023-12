La demande surréaliste des stars de MU à Erik ten Hag, le Barça cherche son nouveau Yaya Touré

Ten Hag refuse la demande des joueurs

En Angleterre, l’actualité de Manchester United fait encore couler beaucoup d’encre ! Ce matin, le Daily Mail annonce que «les stars de Manchester United demandent à Ten Hag plus de jours de repos.», Mais le quotidien indique également que le manager néerlandais a «refusé» cette requête ! «Erik ten Hag refuse de se plier aux demandes des stars de Manchester United, qui réclament plus de jours de repos», annonce le journal ! Ces dernières semaines, le coach des Red Devils a reçu plusieurs plaintes de la part de membres du groupe professionnel concernant leur charge de travail, et plus particulièrement le nombre limité de jours de repos qui leur sont accordés. Du coup, la demande de jours de repos supplémentaires a agacé Ten Hag. Dans les plaignants, on retrouve Luke Shaw, Marcus Rashford, Raphaël Varane, Casemiro, Lisandro Martinez et le gardien de but remplaçant Tom Heaton, bien que tous ne se soient pas plaints et que la grande majorité de l’équipe soutient le manager. Mais tout de même… De son côté, le Manchester Evening News rapporte que «l’entourage d’Erik ten Hag lui ont déconseillé d’accepter le poste de United !» Une chose est sûre, Ten Hag ne lâche rien malgré les critiques…

Le Barça veut lourd pour son milieu

En Espagne, le prochain mercato estival du FC Barcelone fait les gros titres ! Et le club catalan veut du renfort au milieu de terrain. Selon Mundo Deportivo, «le Barça cherche son nouveau Yaya Touré» ! Et trois joueurs cochent les critères recherchés par les dirigeants blaugranas. «Youssouf Fofana, Amadou Onana et Bruno Guimarães, dont les profils sont similaires à celui de Yaya Touré, sont recherchés» par le club catalan. Dans tous les cas, le Barça devra mettre la main au portefeuille pour arracher l’un de ses joueurs, car ils ont une sacrée cote sur le marché des transferts. Affaire à suivre…

City et Chelsea foncent sur une pépite de 17 ans !

Ce matin, le journal Sport annonce que deux cadors européens s’arrachent un joueur qui a fait sensation lors de la dernière Coupe du Monde U17 avec l’Argentine ! En effet, le quotidien catalan rapporte que «Chelsea et Manchester City s’affrontent pour recruter Claudio Echeverri. L’équipe de Pep Guardiola a pris les devants pour le "petit diable", mais les Blues sont prêts à tout mettre en œuvre pour le recruter.» Le jeune Argentin de 17 ans, qui évolue à River Plate, suscite l’intérêt de toute l’Europe, à l’image des clubs comme l’AS Roma, l’AC Milan, Feyenoord, Genk, le Real Madrid, le PSG et le FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en décembre 2024 et disposant d’une clause libératoire de 25 M€, qui peut grimper à 30 M€ en fonction de la date du transfert, celui qui est souvent comparé à Lionel Messi va devoir faire son choix parmi de nombreux prétendants. Sauf que Manchester City pourrait passer devant toute la concurrence pour l’enrôler. Les Cityzens auraient un avantage en raison de leur proximité avec River Plate, après le transfert de Julián Álvarez notamment. Affaire à suivre, mais la prochaine destination de ce phénomène sera particulièrement scrutée…