Brais Méndez quitte le Celta pour la Real Sociedad

Après Mohamed-Ali Cho, la Real Sociedad accueille un nouveau renfort offensif en la personne de Brais Méndez. Lancé au football au Celta de Vigo, l'ailier espagnol de 25 ans, quatre fois international avec la Roja, quitte son cocon galicien et s'engage pour les six prochaines années en faveur du contingent basque, engagé en Ligue Europa la saison prochaine. Un transfert estimé à 15 millions d'euros.

Brais Méndez a disputé 37 des 38 journées de Liga avec Vigo, 11e, l'an passé. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives, il a également participé à trois rencontres de Coupe du Roi (1 but, 1 passe). Lancé en sélection espagnole le 18 novembre 2018, il a connu ses trois autres sélections tout récemment, rappelé par Luis Enrique en septembre et novembre 2021. Le Mondial reste à portée de pied du natif de Mos.